Еврокомиссия недавно ушла на каникулы до сентября, так и не дождавшись от NVIDIA запрошенных документов по сделке с Arm. Это может увеличить сроки рассмотрения вероятной сделки между компаниями ещё на несколько месяцев. Ресурс The Information поясняет, что и на китайском направлении дела идут не очень хорошо.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Консультации с участниками сделки китайские антимонопольные органы ведут с начала текущего года, но к рассмотрению документов они до сих пор не приступили. Зато китайские регуляторы охотно выслушивают возражения местных компаний из числа клиентов Arm, которые опасаются потерять доступ к интеллектуальной собственности британского холдинга после его перехода под контроль американской корпорации. Всё усложняется тем, что у Arm есть совместное предприятие с китайскими партнёрами, и некоторое время назад оно мелькало в новостях в связи с рейдерским захватом власти бывшим генеральным директором, который не согласился с решением головного офиса о собственной отставке.