Китайские антимонопольщики не спешат приступить к изучению сделки NVIDIA и Arm
Еврокомиссия недавно ушла на каникулы до сентября, так и не дождавшись от NVIDIA запрошенных документов по сделке с Arm. Это может увеличить сроки рассмотрения вероятной сделки между компаниями ещё на несколько месяцев. Ресурс The Information поясняет, что и на китайском направлении дела идут не очень хорошо.
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Консультации с участниками сделки китайские антимонопольные органы ведут с начала текущего года, но к рассмотрению документов они до сих пор не приступили. Зато китайские регуляторы охотно выслушивают возражения местных компаний из числа клиентов Arm, которые опасаются потерять доступ к интеллектуальной собственности британского холдинга после его перехода под контроль американской корпорации. Всё усложняется тем, что у Arm есть совместное предприятие с китайскими партнёрами, и некоторое время назад оно мелькало в новостях в связи с рейдерским захватом власти бывшим генеральным директором, который не согласился с решением головного офиса о собственной отставке.
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