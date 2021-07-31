Илон Маск напомнил, что никогда не вёл переговоров о продаже бизнеса Tesla компании Apple
Нам приходится жить в удивительное время: «информационная карусель» порой так цепко хватается за определённый повод, что непосредственным участникам событий его потом приходится неоднократно опровергать. В случае с историей взаимоотношений компаний Apple и Tesla, о которых известно не так много, главной остаётся история о якобы имевшей в 2016 году место попытке Илона Маска (Elon Musk) пристроить бизнес Tesla в руки компании Apple. Новые подробности возникли на страницах Bloomberg после публикации выдержки из книги одного из журналистов The Wall Street Journal, посвящённой истории становления бизнеса Tesla.
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Автор утверждал, что в 2016 году телефонные переговоры между Илоном Маском и Тимом Куком (Tim Cook) о покупке компании Tesla завершились неудачей после того, как Маск предложил занять место генерального директора Apple после их объединения. Первоисточник утверждали, что после такого предложения Кук выругался и повесил трубку.
Илон Маск вынужден был со страниц Twitter заявить, что в действительности такого разговора не было, поскольку Тим Кук от ведения переговоров отказался, хотя намерения пристроить активы Tesla в надёжные руки у Илона тогда имелись. На тот момент компания стоила примерно в шестнадцать раз меньше, чем сейчас. Тим Кук недавно выразил восхищение компанией, которую создал Илон Маск, попутно подтвердив, что переговоров о покупке Tesla он с ним никогда не вёл.
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