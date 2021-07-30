Телеканал Bloomberg TV не стал отставать от конкурентов в лице Yahoo Finance и CNBC, которые взяли у Лизы Су (Lisa Su) интервью об итогах победоносного второго квартала, а потому место для новых высказываний генерального директора AMD в нашей новостной ленте всё ещё остаётся.

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Источник изображения: AMD

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В очередной раз Лиза Су подчеркнула, что клиенты предпочитают продукцию AMD, а потому спрос на неё постоянно растёт. Изделия марки существующего поколения глава компании назвала «очень-очень конкурентоспособными», и даже не стала мелочиться в вопросах определения направлений лидерства. Если в интервью Yahoo Finance речь шла только о лидерстве AMD в сегменте серверных процессоров, то в интервью Bloomberg глава компании замахнулась на «лидерство в ряде рыночных сегментов».

Объясняя свой сдержанный прогноз по развитию рынка ПК во втором полугодии, Лиза Су сослалась на ограничения в объёмах поставок сторонних компонентов, которые не дадут компании полностью реализовать потенциал на этом рынке в текущем полугодии. Выручка AMD вырастет на 60% по итогам всего года, но вклад в этот прирост со стороны рынка ПК во второй половине периода будет минимальным. Локомотивами роста станут серверный и игровой сегмент – к последнему в данном контексте относятся консоли. Серверный рынок сохранит эту инерцию и в следующем году, по мнению Лизы Су.

Обсуждая влияние пандемии на деятельность AMD, глава компании пояснила, что безопасность сотрудников остаётся высочайшим приоритетом. Несмотря на все трудности, которые принесли последние полтора года, AMD удалось следовать намеченным ранее амбициозным планам по выводу на рынок новых продуктов. Компания поощряет сотрудников к вакцинации и надеется, что необходимость работы в гибридном режиме не скажется на способности AMD своевременно достигать поставленных целей.