Разрабатывающая мозговые импланты компания Neuralink получила $205 млн на развитие
Основанная в 2016 году Илоном Маском (Elon Musk) компания Neuralink в поле общественного внимания попала в 2017 году, тогда же ей удалось привлечь более $100 млн на развитие и разработку имплантов, позволяющих людям с нарушениями двигательных функций управлять компьютерными устройствами. Подразумевается, что серийная версия импланта будет вживляться в черепную коробку, а связь и подзарядка будут осуществляться беспроводным способом. Снаружи обладателя импланта никак нельзя будет опознать по каким-то особым признакам.
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Как отмечает сама компания Neuralink, ей удалось привлечь около $205 млн венчурных инвестиций на собственное развитие. Это уже третий этап финансирования, два первых имели место в 2017 году.
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Сейчас к числу инвесторов присоединилось несколько фондов (включая принадлежащий Google) и частных лиц, среди которых есть и Кен Хауэри (Ken Howery) – американский предприниматель и дипломат, успевший побывать не только послом в Швеции, но и партнёром Илона Маска по компании PayPal. Прототипы имплантов Neuralink были успешно испытаны на свиньях и обезьяне, последняя с помощью вживлённого чипа смогла манипулировать предметом в простейшей компьютерной игре, не используя для этого конечности.
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