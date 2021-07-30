С самого начала пандемии производители ноутбуков с тревогой ждали того момента, когда спрос на их продукцию будет снижаться. Сперва считалось, что во второй половине 2020 года спрос упадёт из-за ухудшения макроэкономической ситуации. Затем период снижения спроса в прогнозах отодвинулся на первую половину текущего года. Второе полугодие тоже не принесло внятных сигналов на снижение спроса на ноутбуки в целом, поэтому «начало конца» теперь сместилось на 2022 год.

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Тайваньский сайт DigiTimes сам запускает слухи и сам их опровергает. По мнению источника, некоторые поставщики компонентов ожидают снижения спроса на ноутбуки в следующем году.

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Источник изображения: DigiTimes

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Компании Dell и Asustek Computer готовы противопоставить этой точке зрения свой прогноз о росте объёмов продаж ноутбуков в следующем году. Скорее всего, фокус спроса сместится из образовательного сегмента в корпоративный, поскольку выросший за первый год пандемии парк ноутбуков по мере смены операционных систем Microsoft придётся частично обновить. Парк ноутбуков не станет увеличиваться прежними темпами, но будет модернизироваться.