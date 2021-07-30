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Крупные производители ноутбуков не боятся снижения спроса в следующем году

На смену новым покупкам придут апгрейды.
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С самого начала пандемии производители ноутбуков с тревогой ждали того момента, когда спрос на их продукцию будет снижаться. Сперва считалось, что во второй половине 2020 года спрос упадёт из-за ухудшения макроэкономической ситуации. Затем период снижения спроса в прогнозах отодвинулся на первую половину текущего года. Второе полугодие тоже не принесло внятных сигналов на снижение спроса на ноутбуки в целом, поэтому «начало конца» теперь сместилось на 2022 год.

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Тайваньский сайт DigiTimes сам запускает слухи и сам их опровергает. По мнению источника, некоторые поставщики компонентов ожидают снижения спроса на ноутбуки в следующем году.

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Источник изображения: DigiTimes

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Компании Dell и Asustek Computer готовы противопоставить этой точке зрения свой прогноз о росте объёмов продаж ноутбуков в следующем году. Скорее всего, фокус спроса сместится из образовательного сегмента в корпоративный, поскольку выросший за первый год пандемии парк ноутбуков по мере смены операционных систем Microsoft придётся частично обновить. Парк ноутбуков не станет увеличиваться прежними темпами, но будет модернизироваться.

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Сейчас обсуждают

Renegade1979
11:50
1080р это сейчас уровень консольки Series S. Они за затычку хотят как за всю мыловарню, что ли?! Лиза идет нахрен!!
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Renegade1979
11:48
"Второй" это скорее Dragon Age, судя по просадке хешрейта там или в Elite Dangerous с таким же успехом можно и его в фоне запускать, или Mass Effect 1-2. А еще лучше Готику!
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
Murtaza-Ali
11:40
Возрадуйтесь, майнеры не возьмут, ибо на красных почти нечего копать
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NOFX
11:38
В 1080 серии Палит делал одни из лучших карт вообще. Возможно качество стало плавать конечно.
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
Dach Dachman
11:37
Идите в жоппу с такими ценами, моя итак всё тянет на ура.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Keltis
11:36
Кто же тогда остается, Гига, или чистокровные китайцы? небогат выбор то.
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
NOFX
11:35
Палит при этом делает очень хорошую СО и в целом компоновку. Что у Мяса тогда или Гиги я боюсь представить даже. Буду смотреть на ЕВГА и Хоф при покупке тогда. На гарантию пофигу-буду на фулкавер бло...
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
Keltis
11:34
Логику можно только угадать. Например предыдущая карта 5600ХТ была конечно дешевле, но так и эта на 40-70% быстрее. Она с запасом тянет 1080р если не усердствовать с доп. настройками лучей. У большинс...
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
NOFX
11:33
Тогда было 2000 поколение,они не были так подвержены прогарам памяти и цепей питания. В 3000 это частное явление после майнинга. Риск слишком велик. Либо брать за копейки 20-30к руб максимум для опыто...
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
4HEader
11:32
125ватт на частоте 2.9 логично же
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
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