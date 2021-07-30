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EPYC будут не единственными процессорами, которые AMD переведёт на 5-нм технологию в 2022 году

Пока это всё, о чём готова говорить Лиза Су.
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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в интервью каналу Yahoo Finance хоть и выделила сегмент центров обработки данных в качестве одного из важнейших направлений роста бизнеса в 2022 году, попутно успела пояснить, что переход на 5-нм технологию производства коснётся не только процессоров EPYC. По крайней мере, из её уст прозвучали слова о намерениях AMD переводить на 5-нм технологию «линейку процессоров, в особенности – в сегменте центров обработки данных».

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Источник изображения: AMD

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Другими словами, аудитория дождалась от Лизы Су пусть и невнятного, но официального подтверждения готовности начать переход на 5-нм техпроцесс в 2022 году не только для серверных процессоров, но и для каких-то других. Глава AMD убеждена, что сейчас она является лидером по уровню быстродействия центральных процессоров в серверном сегменте, и в дальнейшем эти позиции будут сохранены. Переход на 5-нм технологию в серверном сегменте, помимо прочих преимуществ, позволит поднять быстродействие процессоров, как рассчитывает глава компании.

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Теги

amd литографическое производство полупроводники epyc лиза су amd zen 4 genoa
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Сейчас обсуждают

Renegade1979
11:50
1080р это сейчас уровень консольки Series S. Они за затычку хотят как за всю мыловарню, что ли?! Лиза идет нахрен!!
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Renegade1979
11:48
"Второй" это скорее Dragon Age, судя по просадке хешрейта там или в Elite Dangerous с таким же успехом можно и его в фоне запускать, или Mass Effect 1-2. А еще лучше Готику!
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Murtaza-Ali
11:40
Возрадуйтесь, майнеры не возьмут, ибо на красных почти нечего копать
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NOFX
11:38
В 1080 серии Палит делал одни из лучших карт вообще. Возможно качество стало плавать конечно.
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Dach Dachman
11:37
Идите в жоппу с такими ценами, моя итак всё тянет на ура.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Keltis
11:36
Кто же тогда остается, Гига, или чистокровные китайцы? небогат выбор то.
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NOFX
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Keltis
11:34
Логику можно только угадать. Например предыдущая карта 5600ХТ была конечно дешевле, но так и эта на 40-70% быстрее. Она с запасом тянет 1080р если не усердствовать с доп. настройками лучей. У большинс...
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NOFX
11:33
Тогда было 2000 поколение,они не были так подвержены прогарам памяти и цепей питания. В 3000 это частное явление после майнинга. Риск слишком велик. Либо брать за копейки 20-30к руб максимум для опыто...
Palit не советует покупать видеокарты после майнинга и даёт советы начинающим геймерам
4HEader
11:32
125ватт на частоте 2.9 логично же
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
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