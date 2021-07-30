EPYC будут не единственными процессорами, которые AMD переведёт на 5-нм технологию в 2022 году
Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в интервью каналу Yahoo Finance хоть и выделила сегмент центров обработки данных в качестве одного из важнейших направлений роста бизнеса в 2022 году, попутно успела пояснить, что переход на 5-нм технологию производства коснётся не только процессоров EPYC. По крайней мере, из её уст прозвучали слова о намерениях AMD переводить на 5-нм технологию «линейку процессоров, в особенности – в сегменте центров обработки данных».
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Другими словами, аудитория дождалась от Лизы Су пусть и невнятного, но официального подтверждения готовности начать переход на 5-нм техпроцесс в 2022 году не только для серверных процессоров, но и для каких-то других. Глава AMD убеждена, что сейчас она является лидером по уровню быстродействия центральных процессоров в серверном сегменте, и в дальнейшем эти позиции будут сохранены. Переход на 5-нм технологию в серверном сегменте, помимо прочих преимуществ, позволит поднять быстродействие процессоров, как рассчитывает глава компании.
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