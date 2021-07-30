При обработке кремниевых пластин используются специальные газы, крупнейшим поставщиком которых является Япония. В своё время усугубление политических противоречий между двумя странами поставило под угрозу сохранение выпуска микросхем памяти в Южной Корее, но тогда руку помощи протянули альтернативные поставщики, включая и символический жест со стороны России. Как отмечает Nikkei Asian Review, на передовом предприятии TSMC на юге Тайваня на этой неделе были обнаружены загрязнения газовой смеси, применяемой при изготовлении самых современных процессоров Apple, которые должны лечь в основу смартфонов iPhone и компьютеров Mac нового поколения.

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Источник изображения: TSMC

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Представители TSMC утверждают, что производство на предприятии Fab 18 на юге острова не особо пострадало в результате инцидента, для продолжения работы были использованы запасы газов из других источников. Этот инцидент выделяется в череде злоключений аналогичных предприятий тем, что не связан с неблагоприятным воздействием природных факторов. До начала лета Тайвань преследовала сильнейшая засуха, а жаркая погода вызывала перебои с подачей электроэнергии. Это не помешало компании TSMC уверенно наращивать объёмы выпуска продукции, пусть и в ущерб достижению поставленных экологических целей.