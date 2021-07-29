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Успехи AMD в потребительском сегменте связаны преимущественно с ноутбуками

Их компания считает стратегическим направлением развития.
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Как только AMD публикует успешную квартальную отчётность, канал CNBC старается по горячим следам опросить генерального директора Лизу Су (Lisa Su) о тех факторах, которые способствовали достижению высоких квартальных показателей.

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Источник изображения: CNBC

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Говоря об успехе AMD в потребительском сегменте, глава компании сослалась на концентрацию усилий по продвижению продукции в стратегических важных нишах. К тактовым она отнесла игровые и коммерческие ноутбуки, а также старшие модели потребительских ноутбуков, никак не выделив настольный сегмент. В этом нет ничего удивительного, поскольку ёмкость рынка ноутбуков давно значительно превышает ёмкость настольного сектора. В этой части рынка продукция AMD находит всё больше новых клиентов, как считает Лиза Су. При этом она отмечает, что спрос на изделия AMD сохраняется на высоте почти по всем видам продукции на протяжении последних полутора лет, как минимум.

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