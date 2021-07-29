Кулер Sapphire Nitro LTC предлагает ориентироваться на охлаждение Ryzen 5 5600X
Марка Sapphire в большей степени известна своими видеокартами, и в меньшей – материнскими платами, но в наши дни она предлагает не только корпуса системных блоков, но и процессорные охладители. Один из них носит обозначение Nitro LTC и не предлагает изысков с точки зрения дизайна, предпочитая сосредоточиться на охлаждении процессоров, сопоставимых по уровню тепловыделения с AMD Ryzen 5 5600X.
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Собственно, для этого кулер и оснащён креплением под Socket AM4. Штатный вентилятор типоразмера 92 х 92 х 25 мм имеет RGB-подсветку и функцию управления скоростью вращения по методу ШИМ. Он вращается со скоростью от 450 до 4500 об/мин, а предельное значение тепловыделения охлаждаемого процессора достигает 100 Вт.
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От основания отходят пять U-образных тепловых трубок, при габаритных размерах 92,5 х 105 х 134 мм кулер весит 680 г.
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