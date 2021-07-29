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Кулер Sapphire Nitro LTC предлагает ориентироваться на охлаждение Ryzen 5 5600X

И любых процессоров в исполнении Socket AM4 с уровнем тепловыделения не более 100 Вт.
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Марка Sapphire в большей степени известна своими видеокартами, и в меньшей – материнскими платами, но в наши дни она предлагает не только корпуса системных блоков, но и процессорные охладители. Один из них носит обозначение Nitro LTC и не предлагает изысков с точки зрения дизайна, предпочитая сосредоточиться на охлаждении процессоров, сопоставимых по уровню тепловыделения с AMD Ryzen 5 5600X.

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Источник изображения: Sapphire

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Собственно, для этого кулер и оснащён креплением под Socket AM4. Штатный вентилятор типоразмера 92 х 92 х 25 мм имеет RGB-подсветку и функцию управления скоростью вращения по методу ШИМ. Он вращается со скоростью от 450 до 4500 об/мин, а предельное значение тепловыделения охлаждаемого процессора достигает 100 Вт.

Источник изображения: Sapphire

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От основания отходят пять U-образных тепловых трубок, при габаритных размерах 92,5 х 105 х 134 мм кулер весит 680 г.

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amd охлаждение процессора socket am4 sapphire кулер
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