AMD относит колебания курсов криптовалют к факторам, способным негативно влиять на выручку
Опубликованный сегодня AMD в профильном разделе сайта квартальный отчёт по форме 10-Q содержит перечень факторов риска, с которыми компания сталкивается в своей деятельности. Волатильность рынка криптовалют в этом списке AMD тоже упоминает, хотя на вчерашней конференции глава компании Лиза Су (Lisa Su) заявила, что считает влияние криптовалютного фактора на выручку минувшего квартала незначительной.
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В тексте документа AMD признаёт, что колебания курсов криптовалют оказывают «частичное» влияние на выручку от реализации графических процессоров. Компания допускает, что временами рынок графических процессоров испытывает повышенный спрос на профильную продукцию AMD, которая применяется для добычи криптовалют. С другой стороны, этот спрос меняется слишком быстро и может резко падать. Во-вторых, AMD обеспокоена попытками некоторых государств как запретить оборот независимых криптовалют, так и ввести в оборот собственные. Все эти процессы тоже могут влиять на рынок графических процессоров, и не факт, что именно в положительном ключе.
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