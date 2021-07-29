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Средние цены реализации продукции AMD росли на порядок быстрее, чем объёмы поставок

И это не преувеличение, если говорить о втором квартале.
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Укрытый от взора алчных блогеров скучными заголовками, в заповедном разделе сайта AMD притаился свежий квартальный отчёт по форме 10-Q. В этом документе руководство AMD чуть шире повествует о тенденциях изменения финансовых показателей деятельности в минувшем квартале, чем это было сделано на профильном отчётном мероприятии.

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Источник изображения: AMD

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Выручка AMD на направлении вычислительных и графических решений во втором квартале выросла на 65% в годовом сравнении, такая динамика определялась увеличением объёмов поставок продукции на 5% и ростом средней цены на 58%. AMD утверждает, что натуральные показатели объёмов поставок увеличивались преимущественно за счёт спроса на настольные и мобильные процессоры Ryzen. Росту средней цены реализации способствовали уже не только центральные процессоры, но и графические, но AMD призывает не переоценивать роль последних, хотя перед глазами обывателя сразу всплывает ценовой беспредел в разгар криптовалютного бума. Кстати, ускорители вычислений AMD Instinct тоже попадают в статистику данного подразделения, о чём сообщается на приведённом выше слайде презентации.

Если рассматривать первое полугодие, то выручка AMD на направлении вычислительных и графических решений выросла на 55%, и объёмы поставок продукции увеличились на более заметные 9%, а средняя цена при этом выросла на более скромные 44%. Факторы, влияющие на динамику показателей в этом периоде, совпадают с теми, что наблюдались непосредственно во втором квартале.

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