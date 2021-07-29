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Акции AMD подскочили после публикации квартальной отчётности

До январского максимума.
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Публикация квартальной отчётности AMD, как отмечает Barron’s, вызвала рост курса акций компании на 7,5% до январского максимума. Как и ожидалось, энтузиазм инвесторов объясняется преимущественно способностью компании увеличивать выручку и долю в серверном сегменте.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Уже сейчас AMD получает до 20% всей выручки от реализации компонентов в серверном сегменте, и эта доля будет только увеличиваться, как соглашаются с заявлениями руководства компании сторонние аналитики. Специалисты New Street Research, впрочем, ожидают, что в условиях охлаждения рынка ПК во втором полугодии Intel сможет воспользоваться наличием у себя производственных мощностей для укрепления собственных позиций. Это не помешает выручке AMD на рынке ПК увеличиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как считают эксперты.

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