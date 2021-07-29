Приводимые ресурсом Bloomberg выдержки из квартального отчёта Samsung Electronics позволяют предположить, что во втором квартале у южнокорейского гиганта всё было хорошо. Выручка выросла на 20% до $55,6 млрд, чистая прибыль выросла на 73% до $8,4 млрд, а операционная прибыль при росте на 54% вообще обновила рекорд двухлетней давности, достигнув $11 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Подобной динамике способствовали высокие цены и спрос на микросхемы памяти. В текущем полугодии Samsung рассчитывает на рост спроса в сегменте смартфонов и серверных систем. По крайней мере, рынок смартфонов должен вернуться к показателям 2019 года, когда на него ещё не оказывала негативного влияния пандемия. Экспансия сетей 5G и появление новых моделей смартфонов должны стимулировать спрос в текущем полугодии, как считают в компании.