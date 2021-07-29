Квартальный отчёт AMD показал, что средняя цена реализации центральных процессоров увеличивается вместе с выручкой. Компания концентрируется на продвижении более дорогих моделей. Например, процессоров серии Ryzen 9 в минувшем квартале было продано в два раза больше, чем годом ранее. По мнению экспертов Mercury Research, такая политика приведёт к ослаблению позиций AMD в нижнем ценовом сегменте, где отыграться сможет компания Intel.

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Источник изображения: AMD

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Руководство AMD гордится способностью компании ежеквартально увеличивать объёмы поставок продукции в условиях дефицита производственных мощностей. По мнению экспертов, проблема может заключаться в необходимости сконцентрироваться на выпуске наиболее доходных моделей процессоров, к которым бюджетные версии не относятся. Intel пару лет назад уже оказывалась в такой ситуации: когда основная часть процессоров выпускалась по 14-нм технологии, кристаллы оказывались достаточно крупными, и в условиях ограниченности мощностей пришлось пожертвовать моделями с небольшим количеством ядер. Минувший квартальный отчёт продемонстрировал обратную тенденцию: пандемия подняла спрос на ученические ноутбуки, в которых используются недорогие процессоры с компактными кристаллами, Intel смогла увеличить их объёмы поставок, но из-за этого пришлось пожертвовать средней ценой реализации.