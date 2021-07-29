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TSMC получила разрешение на строительство предприятия по выпуску 2-нм чипов

Передовое производство нужно сосредоточить на Тайване.
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Пока корпорация Intel вещала на весь мир о своих намерениях стать технологическим лидером к середине десятилетия, тайваньская TSMC успела получить разрешение местных властей на строительство своего передового предприятия по выпуску 2-нм чипов на северо-западе Тайваня. Как отмечает Nikkei Asian Review, это предприятие начнёт возводиться в начале следующего года с районе Синьчжу, а монтаж технологического оборудование будет осуществляться с 2023 года.

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Источник изображения: AFP/Jiji

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Предприятие займёт площадь более 20 га и будет ежедневно потреблять до 98 тысяч тонн воды. Это примерно половина потребления водных ресурсов всеми предприятиями TSMC по состоянию на 2020 год. К середине десятилетия до 10% технической воды будет использоваться на этом предприятии повторно, а к 2030 году эта доля достигнет ста процентов. Тайваньские власти дали понять, что готовы способствовать TSMC в сохранении самых передовых производств на территории острова, хотя компания одновременно собирается освоить выпуск более зрелых компонентов в других странах. Американское предприятие будет выпускать 5-нм продукцию, японское в случае его появления сосредоточится на 28-нм компонентах, а планы по строительству предприятия в Европе пока размыты.

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