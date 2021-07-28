GeForce RTX 3090 в связке с Core i9-10900K удалось обновить рекорд Unigine Superposition 1080p Xtreme
Южнокорейский энтузиаст biso biso оказался в числе тех, кто одновременно получил доступ не только к редкой видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, но и к фирменной материнской плате Z590 Dark, в которую установил центральный процессор Intel Core i9-10900K, охлаждаемый водоблоком.
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Частоту центрального процессора в тесте Unigine Superposition 1080p Xtreme удалось поднять до 5400 МГц при активности десяти ядер и десяти потоков, а видеокарта охлаждалась резервуаром для жидкого азота и дополнительными вентиляторами, её частоты удалось поднять до 2820/23696 МГц. Полученный в тесте результат в 19 096 баллов является лучшим не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт. Да и восьмое место в абсолютном зачёте – это не так уж плохо.
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