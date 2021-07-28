Южнокорейский энтузиаст biso biso оказался в числе тех, кто одновременно получил доступ не только к редкой видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, но и к фирменной материнской плате Z590 Dark, в которую установил центральный процессор Intel Core i9-10900K, охлаждаемый водоблоком.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, biso biso

реклама

Частоту центрального процессора в тесте Unigine Superposition 1080p Xtreme удалось поднять до 5400 МГц при активности десяти ядер и десяти потоков, а видеокарта охлаждалась резервуаром для жидкого азота и дополнительными вентиляторами, её частоты удалось поднять до 2820/23696 МГц. Полученный в тесте результат в 19 096 баллов является лучшим не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт. Да и восьмое место в абсолютном зачёте – это не так уж плохо.