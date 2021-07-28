Пока свора авторов жадно отрывает от квартального отчёта AMD куски о неизменности планов по срокам выхода графики с архитектурой RDNA 3, где-то на холодном информационном ветру жухнет и теряет краски пресс-релиз Apple от итогах третьего фискального квартала, который почти совпадает со вторым календарным. Общая выручка компании за прошедший до конца июня трёхмесячный период выросла на 36% до $81,4 млрд.

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Источник изображения: Apple

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Чуть меньше половины этой суммы, $39,6 млрд, принесла компании реализация смартфонов. Это на 50% больше итогов аналогичного периода прошлого года, но здесь сказывается эффект низкой базы, вызванный задержкой прошлогоднего анонса новых iPhone. Зато по поводу перспективы успешных продаж смартфонов этой марки у генерального директора Тима Кука (Tim Cook) нет никаких сомнений. По его словам, степень проникновения сетей 5G в мире пока измеряется единицами процентов, и рано или поздно основная часть миллиардного парка iPhone будет обновлена ради возможности работать в сетях пятого поколения.

При этом Apple воздерживается от упоминания прогнозируемой величины выручки на текущий квартал. На поставках смартфонов негативно скажется дефицит комплектующих, который до сих пор удавалось нивелировать. Если в прошлом квартале от дефицита страдали преимущественно iPad и Mac, то в этом квартале компьютеры уступят место смартфонам. Упущенная из-за нехватки компонентов выручка, по мнению руководства Apple, превысит $4 млрд. Больше всего в условиях дефицита руководство смущает необходимость больше платить за доставку комплектующих. В текущем квартале выручка компании всё равно вырастет на двузначное количество процентов, но не на 36%, а меньше.