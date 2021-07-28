Глава AMD считает, что ценовая конкуренция в серверном сегменте ничего не решает
С прошлой недели известно, что в минувшем квартале Intel пожертвовала частью прибыли в серверном сегменте из-за необходимости снижать цены на процессоры в условиях активной конкуренции с AMD. По мнению руководителя первой из компаний, в текущем полугодии ограниченный доступ конкурента к производственным мощностям позволит Intel вернуть часть утраченных позиций на рынке серверных процессоров.
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Когда главу AMD Лизу Су (Lisa Su) на отчётной конференции спросили, что она думает о ценовой конкуренции со стороны Intel, она заявила, что в серверном сегменте первостепенное значение имеет удельная производительность и совокупная стоимость владения, а непосредственно ценовой фактор второстепенен.
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В высочайшем быстродействии своих процессоров уверена не только сама AMD, но и многие создатели суперкомпьютерных систем, которые за прошедшее с ноября время начали активно использовать EPYC. При этом AMD не расслабляется, и отмечает, что Intel будет ожесточённо конкурировать, но возглавляемая Лизой Су компания обязана выступить лучше соперника. Борьба будет идти буквально «за каждый процессорный разъём», как отметила Лиза Су.
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