На квартальной отчётной конференции руководство AMD пару раз упомянуло о том, что клиенты уже начали получать первые образцы ускорителей вычислений Instinct с новой архитектурой CDNA 2, которые должны выпускаться по более совершенной технологии, чем применяемый сейчас 7-нм техпроцесс.

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Источник изображения: AMD

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Некоторое время назад считалось, что ускорители CDNA 2 и игровая графика RDNA 3 применят 5-нм технологию, но AMD теперь в своих комментариях не конкретизирует использование определённых литографических норм. Лиза Су (Lisa Su) лишь отметила, что на 2022 год намечен выпуск не только 5-нм серверных процессоров Genoa с архитектурой Zen 4 для серверного применения, но и игровой графики с архитектурой RDNA 3. Получается, что серверные клиенты получили ускорители класса CDNA 2 чуть раньше, чем появилась игровая графика поколения RDNA 3. Кстати, слухи приписывают AMD намерение использовать 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC для выпуска графических процессоров нового поколения.

Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) вообще заявил, что стремление компании повысить расходы на разработку и исследования связаны с необходимостью вывести на рынок в 2022 году «множество новых продуктов».