AMD уже начала поставки ускорителей CDNA 2, которые выпускаются по более совершенной технологии, чем 7 нм
На квартальной отчётной конференции руководство AMD пару раз упомянуло о том, что клиенты уже начали получать первые образцы ускорителей вычислений Instinct с новой архитектурой CDNA 2, которые должны выпускаться по более совершенной технологии, чем применяемый сейчас 7-нм техпроцесс.
реклама
реклама
Некоторое время назад считалось, что ускорители CDNA 2 и игровая графика RDNA 3 применят 5-нм технологию, но AMD теперь в своих комментариях не конкретизирует использование определённых литографических норм. Лиза Су (Lisa Su) лишь отметила, что на 2022 год намечен выпуск не только 5-нм серверных процессоров Genoa с архитектурой Zen 4 для серверного применения, но и игровой графики с архитектурой RDNA 3. Получается, что серверные клиенты получили ускорители класса CDNA 2 чуть раньше, чем появилась игровая графика поколения RDNA 3. Кстати, слухи приписывают AMD намерение использовать 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC для выпуска графических процессоров нового поколения.
Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) вообще заявил, что стремление компании повысить расходы на разработку и исследования связаны с необходимостью вывести на рынок в 2022 году «множество новых продуктов».
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила