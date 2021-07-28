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AMD уже начала поставки ускорителей CDNA 2, которые выпускаются по более совершенной технологии, чем 7 нм

Событие осталось почти незамеченным.
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На квартальной отчётной конференции руководство AMD пару раз упомянуло о том, что клиенты уже начали получать первые образцы ускорителей вычислений Instinct с новой архитектурой CDNA 2, которые должны выпускаться по более совершенной технологии, чем применяемый сейчас 7-нм техпроцесс.

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Источник изображения: AMD

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Некоторое время назад считалось, что ускорители CDNA 2 и игровая графика RDNA 3 применят 5-нм технологию, но AMD теперь в своих комментариях не конкретизирует использование определённых литографических норм. Лиза Су (Lisa Su) лишь отметила, что на 2022 год намечен выпуск не только 5-нм серверных процессоров Genoa с архитектурой Zen 4 для серверного применения, но и игровой графики с архитектурой RDNA 3. Получается, что серверные клиенты получили ускорители класса CDNA 2 чуть раньше, чем появилась игровая графика поколения RDNA 3. Кстати, слухи приписывают AMD намерение использовать 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC для выпуска графических процессоров нового поколения.

Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) вообще заявил, что стремление компании повысить расходы на разработку и исследования связаны с необходимостью вывести на рынок в 2022 году «множество новых продуктов».

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Теги

amd tsmc gpgpu rdna 3 amd instinct cdna 2
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Alexander Stolz
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oHOTnick
10:46
Достаточно глупо было не договорится, со стороны правообладателя песни мираж. Если будет успешным выход игры, то скачиваний и просмотров этой песни будет много в мировом масштабе, о сбда и доходы.
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Renegade1979
10:43
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Leonid Shagidullin
10:43
Чисто технически, поставлять не AMD будет, а TSMC. Ну и после них ОЕМ производитель, как Фоксконн. Это с GloFo можно было планы рисовать, как привилегированному клиенту.
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10:42
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puding
10:38
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Valik Banec
10:34
Песня как и у Хуанга, мы от майнига не зависим. Ага конечно. Пока доходность не просядет до уровня 2019-2020г , они на прямую от майнеров зависят.
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Иоанн Грозный
10:32
все рекорды скорости разгона памяти ставились на процах АМД, их КП был совершенен. и лишь в рокетлейках интел решила что-то подобное повторить. инфинити фабрик так же гораздо совершенней и допускает п...
Intel будет производить процессоры Qualcomm на техпроцессе Intel 20A
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