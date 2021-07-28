Лиза Су утверждает, что криптовалютный фактор слабо влиял на выручку от реализации графики в минувшем квартале
Выручка AMD от реализации графических процессоров во втором квартале удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как можно понять из высказываний руководства компании на квартальной отчётной конференции. Этому способствовал высокий спрос как на настольные видеокарты семейства Radeon RX 6000, так и на серверные ускорители вычислений. Собственно, даже в мобильном сегменте после выхода Radeon RX 6000M объёмы поставок графических процессоров выросли последовательно на двузначное количество процентов. В серверном сегменте выручка от реализации графических процессоров увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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При этом Лиза Су (Lisa Su) сочла возможным заявить в ходе общения с аналитиками, что криптовалютная составляющая выручки в графическом сегменте не была такой существенной, как может показаться. Экспансия архитектуры RDNA 2 считается главным локомотивом роста объёмов выручки в графическом сегменте. Во втором полугодии графика не попадёт в перечень тех направлений деятельности AMD, на которых будет наблюдаться рост выручки. Основным драйвером роста станет серверный сегмент и соответствующие центральные процессоры. При этом спрос на игровую графику сохранится на высоком уровне, как ожидает руководитель компании. AMD в дальнейшем сосредоточится на том, чтобы снабдить игровыми видеокартами всех желающих их получить любителей игр.
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