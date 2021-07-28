Компания AMD превзошла ожидания аналитиков как по величине выручки, так и по прогнозу на год, что способствовало росту курса акций после закрытия торгов, пусть и незначительному. Выручку, как гласит пресс-релиз, удалось в годовом сравнении увеличить в два раза до $3,85 млрд, последовательно она выросла на 12%.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

Чистая прибыль и вовсе выросла в четыре с лишним раза, с $173 до $831 млн. Лиза Су (Lisa Su) в комментариях к пресс-релизу заявила, что бизнес компании рос значительно быстрее, чем весь рынок, а спрос сохранялся на высоком уровне во всех сегментах присутствия. Норму прибыли удалось последовательно увеличить на два процентных пункта до 48%, в годовом сравнении прирост составил четыре процентных пункта. Это объясняется смещением акцента на реализацию как более дорогих центральных процессоров (во всех сегментах, от мобильного до серверного), так и более дорогих графических процессоров.

В сегменте вычислительных и графических решений выручка AMD выросла на 65% в годовом сравнении и на 7% последовательно, до $2,25 млрд. В клиентском сегменте была достигнута рекордная выручка, и это уже пятый квартал подряд, когда AMD увеличивает свою рыночную долю в денежном выражении. В графическом сегменте сохранялся высокий спрос не только на видеокарты новейшей серии Radeon RX 6000, но и на ускорители вычислений Instinct.

Рост средней цены реализации наблюдался как в настольном, так и в мобильном сегментах, если говорить о центральных процессорах. Средняя цена реализации графических процессоров росла преимущественно за счёт смещения спроса на дорогие видеокарты и ускорители вычислений. В мобильном сегменте количество отгруженных Radeon RX 6000M удостоилось отдельного абстрактного упоминания на слайде презентации.

реклама

Источник изображения: AMD

В сегменте серверных и заказных решений AMD выручила $1,6 млрд, что на 183% больше итога аналогичного квартала прошлого года и на 19% больше результата предыдущего квартала. Уже пятый квартал подряд продажи серверных процессоров EPYC ставят рекорд, причём за счёт популярности моделей не только третьего поколения, но и второго. Спрос на игровые консоли тоже поднял профильную часть выручки. Интересно, что о технологии интеграции кеша на процессоры Ryzen компания упоминает именно на слайде, относящемся к продуктам серверного назначения и встраиваемым решениям.

реклама

В третьем квартале AMD рассчитывает выручить около $4,1 млрд, на 46% больше в годовом сравнении, и сохранить норму прибыли на уровне 48%. Последний показатель будет присущ и итогам всего фискального года, а вот годовая выручка должна вырасти на 60%, а не 50, которые упоминались в прошлом прогнозе.