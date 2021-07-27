Doogee S35 поступил в продажу на AliExpress по цене менее 100 долларов
Китайская компания Doogee недавно начала продавать смартфон N40 Pro. Ещё одной новинкой производителя из Поднебесной стала модель бюджетного уровня Doogee S35. Она поступила в продажу на AliExpress по цене 90 долларов.
Смартфон оборудован 5-дюймовым дисплеем, который прикрыт стеклом Gorilla Glass компании Corning. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4350 мА*ч. Производитель обещает до двух дней работы в обычном режиме использования, 19 часов разговоров и 11 дней в режиме ожидания. Мощность проводной зарядки составляет 10 Вт.
Doogee S35 имеет защищённый корпус класса IP68. Соответствующее упоминание присутствует в нижней части тыльной стороны. Также заявлена защита в соответствии со стандартами IP69K и MIL-STD-810G. Основная камера включает три оптических модуля во главе с главным 13-мегапиксельным. Разрешение фронтальной камеры для селфи составляет 5 Мп.
Новинка работает на базе скромного мобильного процессора MediaTek MT6737V/WA, который трудится при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель может вмещать 16 ГБ данных. Хранилище поддерживает расширение картами microSD.
Купить Doogee S35 по скидке можно на AliExpress в официальном магазине китайской компании. Модель доступна покупателям в расцветках Flame Red, Fire Orange и Mineral Black.
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