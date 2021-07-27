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Doogee S35 поступил в продажу на AliExpress по цене менее 100 долларов

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Китайская компания Doogee недавно начала продавать смартфон N40 Pro. Ещё одной новинкой производителя из Поднебесной стала модель бюджетного уровня Doogee S35. Она поступила в продажу на AliExpress по цене 90 долларов.



Смартфон оборудован 5-дюймовым дисплеем, который прикрыт стеклом Gorilla Glass компании Corning. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4350 мА*ч. Производитель обещает до двух дней работы в обычном режиме использования, 19 часов разговоров и 11 дней в режиме ожидания. Мощность проводной зарядки составляет 10 Вт.



Doogee S35 имеет защищённый корпус класса IP68. Соответствующее упоминание присутствует в нижней части тыльной стороны. Также заявлена защита в соответствии со стандартами IP69K и MIL-STD-810G. Основная камера включает три оптических модуля во главе с главным 13-мегапиксельным. Разрешение фронтальной камеры для селфи составляет 5 Мп.

Новинка работает на базе скромного мобильного процессора MediaTek MT6737V/WA, который трудится при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель может вмещать 16 ГБ данных. Хранилище поддерживает расширение картами microSD.



Купить Doogee S35 по скидке можно на AliExpress в официальном магазине китайской компании. Модель доступна покупателям в расцветках Flame Red, Fire Orange и Mineral Black.
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