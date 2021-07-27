Цены на оперативную память растут с весны, что позволило SK hynix, по данным ресурса Nikkei Asian Review, увеличить операционную прибыль на 103% до $2,3 млрд за период с апреля по июнь включительно. Выручка компании в последовательном сравнении выросла на солидные 22%.

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Источник изображения: SK hynix

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В сравнении с прошлым годом статистика тоже не выглядела бледно. Операционная прибыль выросла на 38%, а выручка – на 20%. В текущем году, по словам представителей компании, спрос оказался заметно выше прогнозируемых значений. Во втором полугодии спрос на память будет поддерживаться персональными компьютерами и 5G-смартфонами. В такой ситуации не исключён и дальнейший рост цен на микросхемы памяти, если рассуждать логически. Бороться с дефицитом чипов компания готова за счёт увеличения капитальных затрат, хотя более подробная информация на этот счёт не приводится.