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Задержка массового производства батарей типа 4680 определила судьбу Tesla Semi и Cybertruck

Они задержатся до следующего года, как минимум.
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Стенограмма квартальной отчётной конференции Tesla на страницах Seeking Alpha позволила понять состояние дел с подготовкой к массовому производству аккумуляторных ячеек типоразмера 4680. На опытной линии в Калифорнии сейчас осуществляется опытное производство батарей нового типа, но до начала массового выпуска придётся решить некоторые проблемы инженерного характера, как отмечают представители компании. В целом, до ума осталось довести не более 10% всего технологического процесса.

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Источник изображения: Tesla North

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Так или иначе, до конца этого года производство батарей типа 4680 будет освоено в сильно ограниченном количестве. Кроссоверы Tesla Model Y, которые должны встать на конвейер новых предприятий в окрестностях Берлина и Остина (штат Техас) до конца текущего года, будут использовать именно эти батареи. Tesla уже удалось испытать на прочность каркас блока батарей, который будет интегрироваться в силовую структуру кузова новых электромобилей, но на случай задержки компания прорабатывает резервный план без монолитного корпуса блока и на основе батарей типа 2170.

Увы, о начале массового выпуска грузовиков Tesla Semi в текущем году уже мечтать не приходится, именно из-за ограниченности объёмов выпуска ячеек типа 4680. Про электрический пикап Cybertruck руководство Tesla ничего толком не сказало, кроме готовности поставить его на конвейер предприятия в Техасе вслед за кроссовером Model Y. Кстати, сама конференция велась именно из помещения строящейся «гигафабрики» в Остине, что косвенно указывает на достаточный прогресс в темпах строительства.

Говоря о количестве выпускаемых тяговых батарей в целом, Tesla заявила, что в следующем году оно будет удвоено по сравнению с текущим, а объёмы производства электромобилей при этом вряд ли вырастут более чем в полтора раза. Сформировавшийся запас по аккумуляторам можно будет направить в сегмент стационарных систем хранения электричества – тем более, что некоторая часть их ассортимента уже распродана по предварительным заказам до конца следующего года. Снабжать Tesla аккумуляторами 4680 будут многие из существующих партнёров – это и Panasonic, и LG Energy Solution, и Samsung SDI. Собственное производство будет лишь частично покрывать потребности компании.

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tesla электромобили аккумуляторы
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