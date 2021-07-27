Заявления председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu), сделанные на этой неделе, подхватывает тайваньский сайт DigiTimes. Напомним, что руководитель компании признался в изучении целесообразности строительства предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов в Германии. Сложно отрицать, что европейский автопром пострадал от дефицита чипов – предприятия по выпуску автомобилей были вынуждены останавливать свою работу сроком на несколько дней или недель по всей Европе, и страдали как производители массовых моделей, так и представители сегмента премиум.

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Источник изображения: TSMC

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По информации тайваньского источника, предприятие TSMC в Германии могло бы в будущем обслуживать потребности автомобильной промышленности всего европейского региона. Важно понимать, что работу такое предприятие начнёт не сразу. Если сейчас европейские производители не очень заинтересованы в получении передовых компонентов TSMC с европейского конвейера, то по мере перехода на электротягу и увеличения роли электронных помощников водителя удельное содержание полупроводниковых чипов в автомобилях будет только увеличиваться. Тогда-то европейским автопроизводителям и потребуются передовые компоненты, выпущенные по соседству с их предприятиями. Помимо TSMC, соответствующие планы по строительству предприятия в Европе вынашивает компания Intel, но она с выбором места определится до конца года.