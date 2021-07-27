Немецкое предприятие TSMC могло бы обслуживать местную автомобильную промышленность
Заявления председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu), сделанные на этой неделе, подхватывает тайваньский сайт DigiTimes. Напомним, что руководитель компании признался в изучении целесообразности строительства предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов в Германии. Сложно отрицать, что европейский автопром пострадал от дефицита чипов – предприятия по выпуску автомобилей были вынуждены останавливать свою работу сроком на несколько дней или недель по всей Европе, и страдали как производители массовых моделей, так и представители сегмента премиум.
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По информации тайваньского источника, предприятие TSMC в Германии могло бы в будущем обслуживать потребности автомобильной промышленности всего европейского региона. Важно понимать, что работу такое предприятие начнёт не сразу. Если сейчас европейские производители не очень заинтересованы в получении передовых компонентов TSMC с европейского конвейера, то по мере перехода на электротягу и увеличения роли электронных помощников водителя удельное содержание полупроводниковых чипов в автомобилях будет только увеличиваться. Тогда-то европейским автопроизводителям и потребуются передовые компоненты, выпущенные по соседству с их предприятиями. Помимо TSMC, соответствующие планы по строительству предприятия в Европе вынашивает компания Intel, но она с выбором места определится до конца года.
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