Intel будет выпускать компоненты для Qualcomm и Amazon
Пытаясь составить конкуренцию TSMC и Samsung, к 2025 году Intel рассчитывает стать весомым игроком на рынке контрактного производства полупроводниковых компонентов, как напоминает Reuters по итогам только что завершившегося мероприятия. Первыми клиентами Intel, которым она будет поставлять разработанные ими процессоры, станут Qualcomm и Amazon.
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Компании Qualcomm, которая заинтересована в доступе к передовой литографии, достанутся компоненты, выпускаемые по так называемой технологии 20A – это новый вид обозначения соответствующего шага литографии, примерно совпадающего с 2-нм техпроцессом в прежней системе координат Intel. В рамках этой технологии Intel начнёт использовать транзисторы с так называемым окружающим затвором (GAA), которые получили обозначение RibbonFET. Сроки появления первых продуктов Qualcomm, изготовленных по технологии 20A, не уточняются, но сама Intel данный техпроцесс освоит в 2024 году.
Amazon в этом отношении стоит немного в стороне, поскольку будет пользоваться только услугами Intel по упаковке сторонних кристаллов, которая позволит создавать трёхмерную компоновку. Ранее Intel уже пробовала свои силы в контрактном производстве чипов, но сотрудничество с LG не состоялось, а разработчика программируемых матриц Altera компания в итоге купила. На данном этапе инициативы услугами Intel заинтересовались более ста потенциальных клиентов, как отмечает руководство компании.
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