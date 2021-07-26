В интервью каналу CNBC генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) напомнил, какие мероприятия в этом году помогут общественности получить более подробное представление о ближайших планах компании. Во-первых, на этой неделе он расскажет об освоении новых техпроцессов и компоновочных решений.

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Источник изображения: Twitter, Jon Fortt

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Во-вторых, на октябрь Intel запланировала мероприятие для фанатов технологий, которое по своей идеологии может стать преемником легендарного IDF – форума для разработчиков. Наконец, в ноябре Intel проведёт мероприятие для финансовых аналитиков, которое подведёт итоги всем откровениям, сделанным в течение года, а также настроит инвесторов на реализацию компанией намеченных планов.