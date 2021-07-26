Intel в этом году проведёт ещё два крупных мероприятия, где расскажет о своих планах
В интервью каналу CNBC генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) напомнил, какие мероприятия в этом году помогут общественности получить более подробное представление о ближайших планах компании. Во-первых, на этой неделе он расскажет об освоении новых техпроцессов и компоновочных решений.
реклама
реклама
Во-вторых, на октябрь Intel запланировала мероприятие для фанатов технологий, которое по своей идеологии может стать преемником легендарного IDF – форума для разработчиков. Наконец, в ноябре Intel проведёт мероприятие для финансовых аналитиков, которое подведёт итоги всем откровениям, сделанным в течение года, а также настроит инвесторов на реализацию компанией намеченных планов.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила