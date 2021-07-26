С первого квартала UMC поднимет расценки на свои услуги
Представители TSMC на квартальной конференции неохотно признали, что ценовая политика компании неизбежно движется в сторону повышения ставок, но партнёрские отношения с клиентами при этом хочется сохранить. По данным DigiTimes, конкурирующая компания UMC в очередной раз повысит цены на свои услуги с первого квартала следующего года.
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Если говорить об услугах по выпуску 40-нм продукции, то они подорожают на 10-15%, а прочие зрелые техпроцессы поднимутся в цене на 5-10%. Производители автокомпонентов и разного рода силовой электроники, применяемой в ноутбуках, готовы ещё долго полагаться на зрелую литографию, а это значит, что и соответствующие контрактные линии ещё долго будут пользоваться повышенным спросом.
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