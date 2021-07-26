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Если сделка с NVIDIA развалится, Arm могла бы разместить акции на бирже

В компании это отрицают.
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Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что британский холдинг Arm рассматривает альтернативный план действий на случай развала сделки с NVIDIA. Представители Arm, к слову, подобные слухи опровергают, демонстрируя готовность довести объединение с NVIDIA до конца.

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Источник изображения: Getty Images

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Источники же сообщали о намерениях Arm разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Британский холдинг до 2016 года, пока его не купила Softbank, оставался публичной компанией. Теперь на его активы в обмен на $40 млрд претендует NVIDIA, но вряд ли европейские антимонопольные органы успеют рассмотреть заявку сторон сделки ранее сентября, поскольку они на этой неделе уходят на каникулы, а NVIDIA ещё не предоставила все требуемые ими документы. Китай тоже не вынес своего заключения, и, если ориентироваться на недавнюю сделку между NVIDIA и Mellanox, торопиться не собирается и в этом случае.

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