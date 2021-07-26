Если сделка с NVIDIA развалится, Arm могла бы разместить акции на бирже
Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что британский холдинг Arm рассматривает альтернативный план действий на случай развала сделки с NVIDIA. Представители Arm, к слову, подобные слухи опровергают, демонстрируя готовность довести объединение с NVIDIA до конца.
реклама
реклама
Источники же сообщали о намерениях Arm разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Британский холдинг до 2016 года, пока его не купила Softbank, оставался публичной компанией. Теперь на его активы в обмен на $40 млрд претендует NVIDIA, но вряд ли европейские антимонопольные органы успеют рассмотреть заявку сторон сделки ранее сентября, поскольку они на этой неделе уходят на каникулы, а NVIDIA ещё не предоставила все требуемые ими документы. Китай тоже не вынес своего заключения, и, если ориентироваться на недавнюю сделку между NVIDIA и Mellanox, торопиться не собирается и в этом случае.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила