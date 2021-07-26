Глава Intel убеждён, что компания вернёт себе технологическое лидерство к 2024 году
Вообще, назначив своё мероприятие на начало текущей недели, корпорация Intel тем самым решила отвлечь внимание аудитории от квартального отчёта AMD, который будет опубликован в это же время. В интервью каналу CNBC генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, что в ближайшие сутки расскажет о планах компании по привлечению новых клиентов и использованию новых техпроцессов, а также технологий компоновки элементов.
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Глава Intel ещё раз отметил, что убеждён в способности компании вернуть себе технологическое лидерство к 2024-2025 годам. По его словам, он не увидел особой разницы в положении дел между февралём, когда занял свой пост, и текущим моментом. В общем и целом, по словам Гелсингера, график реализации намеченных мероприятий остался неизменным с февраля, хотя локальные коррективы и имели место. Лучшим доказательством неизбежности триумфа Intel, по словам руководителя компании, является процесс возвращения в её ряды ветеранов отрасли. Они просто взволнованы быть частью новой инициативы Intel.
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