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TSMC может построить предприятие не только в Японии, но и в Германии

Переговоры уже начались.
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Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) не особо приветствует идею перемещения части производства полупроводниковых компонентов с Тайваня ближе к основным рынкам сбыта, но действующее руководство компании проявляет достойную гибкость в переговорах с клиентами. Во всяком случае, как отмечает Nikkei Asian Review, председатель совета директоров Марк Лю (Mark Liu) на этой неделе объявил, что компания ведёт переговоры о строительстве предприятия в Германии.

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Источник изображения: TSMC

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Многое в этом вопросе будет зависеть от потребностей конечных клиентов, поэтому переговоры пока находятся на начальном этапе и не гарантируют достижения каких-то конкретных результатов. Ожидается, что TSMC будет производить в Европе чипы, необходимые клиентам для поддержания национальной инфраструктуры и оборонных систем. Потребительская электроника в качестве бенефициара локализации пока не упоминается.

На примере Японии можно судить о том, насколько сложным с экономической точки зрения является процесс миграции производства чипов с Тайваня. По словам руководства TSMC, при организации выпуска компонентов не территории Японии компания хотела бы добиться отсутствия убытков, а уж на получение прибыли она пока не рассчитывает. Себестоимость производства на Тайване будет заведомо ниже, поэтому устранять этот разрыв компания готова лишь в тесном сотрудничестве с властями других стран и клиентами, заинтересованными в локализации выпуска компонентов.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc европа германия
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