На квартальном отчётном мероприятии руководство Intel призналось, что компания стремится поставить до конца года несколько миллионов процессоров семейства Alder Lake. По предварительным данным, они будут представлены не ранее четвёртого квартала, но это не значит, что подготовку к анонсу нужно откладывать на последний момент. В базе данных USB-IF, например, один из чипсетов семейства Alder Lake Point уже отметился.

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Источник изображения: USB-IF

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Во всяком случае, так идентифицировать этот набор логики предпочитают японские блогеры. Чипсет соответствует спецификациям USB 3.2, проектная величина энергопотребления не превышает 15 Вт. Поскольку процессоры Alder Lake-S приносят поддержку DDR5, новые материнские платы для них всё равно бы понадобились, не говоря уже о смене процессорного разъёма на LGA 1700, поэтому в конкретном случае модернизация чипсетов выглядит вполне уместной.