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Doogee N40 Pro поступает в продажу со скидкой 24%

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Китайская компания Doogee недавно анонсировала смартфон N40 Pro, и теперь новинка поступает в продажу. Купить Doogee N40 Pro можно на AliExpress со скидкой 24%. Это недорогой смартфон, который отличается внешним видом.



В новинке установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60 производства тайваньской компании MediaTek. Чип не поддерживает мобильных сетей пятого поколения и трудится в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель в смартфоне позволяет хранить до 128 ГБ данных, но часть из этого пространства отводится под нужды операционной системы Android 11.

Doogee N40 Pro получил 6,52-дюймовую панель формата HD+ с каплевидным вырезом. Тыльная сторона имеет отделку в кожаном стиле и большую площадку основной камеры. Сама камера включает четыре датчика изображения, а её венцом является 20-мегапиксельный датчик изображения Sony.

Новинка поддерживает технологию распознавания лиц, а также имеет быстрый биометрический сенсор и продвинутую систему навигации на базе жестов. Зарядная ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в смартфоне составила 6380 мА*ч.







Официальная рекомендованная производителем стоимость Doogee N40 Pro составила 130 долларов. Но на старте продаж купить модель можно будет со скидкой. Первые 50 покупателей смогут сэкономить 30 долларов. Следующие 150 покупателей получат скидку в размере 20 долларов. Ещё 300 человек смогут приобрести новинку за 125 долларов. Пользователям смартфон доступен в зелёной, чёрной, синей и коричневой расцветках корпуса.
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