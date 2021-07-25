Миграция на 10-нм техпроцесс в потребительском сегменте уже принесла Intel выгоду в размере $540 млн за второй квартал текущего года, хотя серийное производство настольных 10-нм процессоров семейства Alder Lake ещё не началось, а потому всё достигнуто лишь силами мобильных компонентов. Тем интереснее отметить по итогам изучения отчёта по форме 10-Q, что в серверном сегменте компания вообще не может похвастать экономией от освоения новых техпроцессов.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Начнём с того, что объёмы реализации серверных компонентов во втором квартале сократились всего на 1%, но средняя цена реализации при этом упала на 7% под воздействием конкурентного давления со стороны AMD. Всё это привело к снижению профильной выручки на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении потери от снижения цен достигли $406 млн, а по итогам первого полугодия и вовсе достигли $1,2 млрд.

Источник изображения: Intel

реклама

Если говорить непосредственно о влиянии техпроцессов на операционную прибыль в серверном сегменте, то пока увеличение доли 10-нм процессоров приносит Intel лишь убытки в размере $165 млн. Всё усугубляется началом подготовки к массовому производству 7-нм продукции ($115 млн), а отказ от выпуска части 14-нм продукции влечёт убытки в размере $75 млн. Серверные процессоры Ice Lake-SP вышли на рынок с задержкой, поэтому сейчас они находятся в неблагоприятном с точки зрения финансовых потоков периоде своего жизненного цикла. При этом руководство Intel подчёркивает, что клиенты весьма довольны быстродействием этих процессоров и охотно их закупают.