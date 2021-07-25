Улучшение 10-нм технологии позволило Intel сэкономить во втором квартале полмиллиарда долларов
На квартальном мероприятии представители Intel отметили, что компания сейчас выпускает большее количество компонентов с использованием 10-нм технологии, а не 14-нм. Миграция на 10-нм техпроцесс в отчётном периоде позволила на 45% сократить операционные издержки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Звучало это довольно убедительно, но знакомство с отчётом по форме 10-Q позволило уточнить, каким был этот эффект в денежном выражении.
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Итак, во втором квартале Intel увеличила операционную прибыль в потребительском сегменте с $2,8 до $3,8 млрд. Примерно половину прироста обеспечила именно экономия от перевода продукции на 10-нм технологию производства, себестоимость которой на изучаемом интервале снизилась.
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С другой стороны, отказ от выпуска 14-нм технологии осуществляется не так быстро, и во втором квартале это оказало негативное влияние на операционную прибыль в размере $65 млн. В третьем квартале на прибыль Intel будет влиять начало опытного производства 7-нм процессоров Meteor Lake, и первый этап жизненного цикла любой новинки всегда сопряжён с увеличением расходов.
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