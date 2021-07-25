На квартальном мероприятии представители Intel отметили, что компания сейчас выпускает большее количество компонентов с использованием 10-нм технологии, а не 14-нм. Миграция на 10-нм техпроцесс в отчётном периоде позволила на 45% сократить операционные издержки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Звучало это довольно убедительно, но знакомство с отчётом по форме 10-Q позволило уточнить, каким был этот эффект в денежном выражении.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Итак, во втором квартале Intel увеличила операционную прибыль в потребительском сегменте с $2,8 до $3,8 млрд. Примерно половину прироста обеспечила именно экономия от перевода продукции на 10-нм технологию производства, себестоимость которой на изучаемом интервале снизилась.

Источник изображения: Intel

реклама

С другой стороны, отказ от выпуска 14-нм технологии осуществляется не так быстро, и во втором квартале это оказало негативное влияние на операционную прибыль в размере $65 млн. В третьем квартале на прибыль Intel будет влиять начало опытного производства 7-нм процессоров Meteor Lake, и первый этап жизненного цикла любой новинки всегда сопряжён с увеличением расходов.