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Intel увеличила долю выручки от реализации компонентов для ноутбуков до 34%

И вообще, она в 2,6 раза больше зарабатывает в мобильном сегменте, чем в настольном.
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Парадом в честь Дня ВМФ нельзя компенсировать отсутствие новостей компьютерной направленности, но корпорация Intel успела к началу выходных опубликовать квартальный отчёт по форме 10-Q, который при надлежащем обращении способен превратиться в тот метафорический топор, кашей из которого можно будет насытить моноколлектив профильного раздела нашего сайта.

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Источник изображения: Intel

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Мы уже отмечали, что второй квартал компания завершила рекордной для сезона выручкой в потребительском сегменте, а количество отгруженных за период компонентов для ноутбуков увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение средней цены реализации компонентов для ноутбуков на 17% при этом в компании Intel объясняют ростом спроса на недорогие решения для образовательной сферы.

О степени влияния бизнеса по выпуску компонентов для ноутбуков на всю деятельность Intel можно судить по другим показателям: за год доля выручки от их реализации выросла с 29 до 34 %. Другими словами, компания более трети всей своей выручки получает именно от реализации компонентов для ноутбуков. Если выручка от реализации компонентов для ноутбуков за год выросла на 15%, то в настольном сегменте прирост ограничился 11%. В целом же разрыв между мобильным и настольным сегментом по величине выручки составляет 2,6 раза – ноутбуки давно стали силой, определяющей благополучие корпорации.

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