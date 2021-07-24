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Аналитики считают, что баланс спроса и предложения в сегменте ПК восстановится к концу года

О дефиците можно будет забыть даже в сегменте ноутбуков.
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На квартальном отчётном мероприятии глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), с одной стороны, выразил надежду на рост рынка ПК не только в следующем году, но и в более поздние периоды. С другой стороны, он признал, что устранить дефицит компонентов в большинстве отраслей удастся лишь через пару лет. Со страниц Reuters аналитики выражают несогласие с рядом прогнозов руководства Intel.

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Источник изображения: Twitter, Intel

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Во-первых, специалисты Summit Insights Group со ссылкой на результаты собственного исследования сообщают, что в сегменте хромбуков и настольных игровых ПК запасы готовой продукции начали увеличиваться, и к началу четвёртого квартала спрос на ноутбуки будет удовлетворён в полной мере. Соответственно, рассчитывать на рост объёмов продаж ПК в следующем году нецелесообразно, как считают авторы прогноза.

Аналитики Raymond James критически оценивают высказывание главы Intel о способности компании вернуть себе часть утраченных позиций в серверном сегменте за счёт меньшего влияния дефицита на собственное производство. По мнению авторов прогноза, задержка анонса Sapphire Rapids успеет навредить Intel, а компания AMD если и будет испытывать трудности с поставкой на рынок достаточного количества процессоров EPYC, то они будут носить временный характер.

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