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Контрактные производители готовы навалиться на заказы от автопроизводителей

Всё это может обернуться дефицитом чипов для производства смартфонов.
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Ситуация, в которой оказались контрактные производители полупроводниковых компонентов, начинает напоминать анекдот про девушку, попеременно встречающую моряка, железнодорожника и пилота после их возвращения к месту постоянной дислокации — ресурсов и времени на всех разом уже не хватает. Почти полгода планета живёт в условиях дефицита автомобильных компонентов, и тайваньские контрактные производители, по данным DigiTimes, всё-таки решили увеличить квоты на выпуск профильной продукции.

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Источник изображения: DigiTimes

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Опрошенные Reuters эксперты и участники рынка предполагают, что такие манёвры могут привести к возникновению дефицита чипов для производства смартфонов уже после того, как нехватку компонентов удастся преодолеть в автопроме.

Тайваньские производители, располагающие предприятиями в Китае, в последние месяцы старались перенести на их конвейер достаточное количество заказов, чтобы разгрузить свои тайваньские мощности и одновременно обезопаситься от местных негативных факторов – от засухи и перебоев в электроснабжении из-за жары до вспышек коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов. Валовый внутренний продукт Китая на этом фоне может вырасти на 5%.

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Теги

смартфоны полупроводники дефицит автомобильная электроника
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