Контрактные производители готовы навалиться на заказы от автопроизводителей
Ситуация, в которой оказались контрактные производители полупроводниковых компонентов, начинает напоминать анекдот про девушку, попеременно встречающую моряка, железнодорожника и пилота после их возвращения к месту постоянной дислокации — ресурсов и времени на всех разом уже не хватает. Почти полгода планета живёт в условиях дефицита автомобильных компонентов, и тайваньские контрактные производители, по данным DigiTimes, всё-таки решили увеличить квоты на выпуск профильной продукции.
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Опрошенные Reuters эксперты и участники рынка предполагают, что такие манёвры могут привести к возникновению дефицита чипов для производства смартфонов уже после того, как нехватку компонентов удастся преодолеть в автопроме.
Тайваньские производители, располагающие предприятиями в Китае, в последние месяцы старались перенести на их конвейер достаточное количество заказов, чтобы разгрузить свои тайваньские мощности и одновременно обезопаситься от местных негативных факторов – от засухи и перебоев в электроснабжении из-за жары до вспышек коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов. Валовый внутренний продукт Китая на этом фоне может вырасти на 5%.
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