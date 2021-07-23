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Глава Intel убеждён, что рынок ПК будет расти и после 2022 года

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Во время квартальной отчётной конференции Intel руководство компании транслировало два основных прогноза. Во-первых, оно полно уверенности, что к 2024 году отрасли в целом удастся победить дефицит компонентов, и компания Intel будет играть в этом одну из ключевых ролей, возвращая себе статус технологического лидера. Во-вторых, рост спроса на ПК не прекратится ни в этом году, ни в ближайшие последующие.

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Источник изображения: VectorStock

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Сейчас количество эксплуатируемых ПК возрастом старше четырёх лет превышает 400 млн штук, и весь этот парк предстоит модернизировать, как утверждает Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Выход новых операционных систем Microsoft будет этому способствовать. Кроме того, многие компании на постоянной основе примут схему гибридной работы сотрудников, из дома и офиса поочерёдно, что будет поддерживать спрос на персональные компьютеры для домашней работы. Наконец, как считает глава компании, в образовательном сегменте степень оснащения студентов и преподавателей компьютерами всё ещё очень низка, поэтому по мере роста благосостояния в отдельных странах «вооружённость» участников образовательного процесса вычислительными средствами будет увеличиваться. Сейчас рынок ПК опять потребляет по миллиону компьютеров ежедневно, как добавил Гелсингер.

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Глава Intel убеждён, что рынок ПК будет расти и после 2022 года
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10:18
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GO!
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peppery
10:16
Причем тут чьи-то слова, лол. Есть объективные данные тестов, ну если конечно твоих когнитивных способностей достаточно, чтобы осилить обработку данной информации.
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Шотахупипу
10:16
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Юрий Полкунов
10:15
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One More
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