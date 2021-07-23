Опытное производство 7-нм процессоров Intel Meteor Lake стартует в этом году
Квартальный отчёт Intel неоднократно упоминал о 7-нм процессорах Meteor Lake. Во-первых, глава компании напомнил, что их массовое производство должно начаться в 2023 году. Во-вторых, на подготовку к выпуску 7-нм продукции компания списывает рост расходов в отчётном периоде.
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Наконец, в третьем квартале 7-нм процессоры Meteor Lake уже будут выпускаться на первых пилотных линиях, как отмечают представители Intel. Конечно, это будут ранние инженерные образцы, но уже сейчас подчёркивается, что компания будет своими силами выпускать кристалл с вычислительными ядрами, используя 7-нм технологию. Известно, что процессоры Meteor Lake получат многокристальную компоновку – вполне вероятно, что прочие чиплеты будут выпускаться по иным литографическим нормам, поскольку это целесообразно с точки зрения экономии.
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