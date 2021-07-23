Intel признала, что в серверном сегменте использует ценовую конкуренцию с AMD
Некоторое снижение курса акций Intel после заявлений о рекордной выручке на клиентском направлении, как принято считать, объясняется настороженным отношением инвесторов к положению дел в серверном сегменте. Квартальный отчёт показал, что выручка в годовом сравнении на этом направлении снизилась на 9%, а затраты выросли из-за необходимости готовить к производству новые процессоры, включая и 7-нм изделия.
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Средняя цена реализации серверных компонентов в годовом сравнении сократилась на 7%, и компании пришлось признать, что она чувствует на себе конкурентное давление AMD, сопротивляясь при помощи более гибкой ценовой политики. Впрочем, представители руководства Intel на квартальном мероприятии предпочли перевести тему разговора на преимущество в виде наличия у компании собственных предприятий, позволяющих эффективнее преодолевать дефицит и удовлетворять спрос. Свой минимум серверный рынок преодолел в первом квартале, как считает руководство Intel, а во втором квартале и втором полугодии он будет только расти.
Задержку анонса Sapphire Rapids представители Intel объяснили увеличением затрат времени на валидацию всех тех новшеств, которые они приносят – той же памяти DDR5 и интерфейса PCI Express 5.0, например. Клиенты компании уже располагают образцами процессоров Sapphire Rapids, они их активно тестируют, но на соответствующие процедуры нужно больше времени, чем планировалось, поэтому данное семейство выйдет на рынок только в первой половине следующего года.
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