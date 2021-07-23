Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Раз уж несколько часов назад корпорация Intel отчиталась о получении рекордной выручки в сегменте ПК за второй квартал, то бедному читателю сегодня придётся не раз столкнуться с обсуждением этого события в новостях. Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) отдельно отметил, что в годовом сравнении количество отгруженных компонентов для ПК выросло на треть, выручка увеличилась на 6% и достигла рекордных $10,1 млн.
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Фактически, это в очередной раз доказывает, что совокупная выручка Intel всё ещё на 51,5% зависит от сегмента ПК. Долгое время снижение спроса на компоненты для ПК компания компенсировала ростом средней цены их реализации, но второй квартал этого года обнажил обратную тенденцию. В настольном сегменте объёмы поставок компонентов в натуральном выражении увеличились последовательно на 3% и на 15% в годовом сравнении, а средняя цена реализации сократилась на 3% и 5% соответственно.
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В мобильном сегменте объёмы поставок в натуральном выражении выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и сократились на 8% последовательно. Средняя цена их реализации при этом выросла на 6% последовательно, но в годовом сравнении снизилась сразу на 17%. Другими словами, Intel увеличивала выручку в сегменте ПК, продавая больше дешёвых процессоров.
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