Скромный прогноз Texas Instruments по выручке вынудил инвесторов задуматься о перепроизводстве чипов
Компания Texas Instruments, которая до сих пор 80% своей продукции выпускает самостоятельно, несколько озадачила участников рынка прогнозами на текущий квартал, как отмечает Bloomberg. Если аналитики ожидали, что в текущем квартале Texas Instruments сможет рассчитывать минимум на $4,59 млрд выручки, то представители компании расположили нижнюю границу прогноза на отметке $4,4 млрд.
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Не сказать, чтобы это могло привести к сильному разочарованию, но курс акций компании после этого упал на 4%. Руководство Texas Instruments в своих комментариях придерживалось ещё более странных формулировок: «Наша задача заключается не в том, чтобы предугадывать будущее, а в подготовке компании к любому сценарию развития событий». Примечательно, что второй квартал принёс Texas Instruments увеличение выручки от реализации компонентов на 41%, поэтому отсутствие оптимизма в отношении третьего квартала вызвало озабоченность инвесторов. Аналитики Raymond James предположили, что руководство компании просто не уверено в сохранении благоприятной макроэкономической ситуации, чтобы делать смелые прогнозы по выручке на третий квартал.
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