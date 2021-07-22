Не срослось с GlobalFoundries, но Intel желательно купить кого-то из производителей
Глава GlobalFoundries, как известно, недавно назвал слухи об интересе к бизнесу этой компании со стороны Intel спекуляциями, призванными подогреть рынок в ожидании выхода контрактного производителя на публичное размещение акций. В действительности подобные переговоры не ведутся, но сообщество аналитиков не пожелало отпускать этот информационный повод в архивы без дополнительного обсуждения, а потому агентство Reuters привело комментарии некоторых экспертов по этому поводу.
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VLSI Research, например, считает, что Intel на пути становления заметным игроком в сегменте контрактного производства чипов просто не обойтись без команды специалистов по работе с клиентами, которые действительно готовы учитывать пожелания последних, а не слепо выполнять команды собственного руководства, как это делают сейчас технологи Intel. Та же Samsung, например, шла к контрактному производству на протяжении десяти лет, но и сейчас профильный бизнес компании не оправдывает надежд её руководителей.
Эксперты Bernstein отмечают, что Intel вполне могла бы купить производителей рангом пониже вроде UMC или SMIC, но те расположены на Тайване или в Китае, а такая сделка обрела бы слишком явно выраженную политическую окраску, чтобы получить одобрение со стороны продавца. Альтернативой могло бы стать поглощение производителей вроде ON Semiconductor или Analog Devices, но у них нет опыта работы на контрактном рынке, хотя и имеются собственные предприятия. К такой сделке компанию могут толкать и рыночные обстоятельства: строить собственные предприятия слишком долго, а спрос надо удовлетворять прямо сейчас.
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