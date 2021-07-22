Инвесторы ожидают, что Intel сократит выручку почти на 10%
На исходе рабочей недели нашу новостную ленту должны украсить материалы, посвящённые итогам второго квартала в представлении Intel, поскольку компания в ближайшие сутки опубликует квартальный отчёт. Сообщество инвесторов уже находится в предвкушении этого события, сформировав основные прогнозы по ключевым показателям.
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Ожидается, что в годовом сравнении выручка Intel за квартал сократится на 9,6% до $17,8 млрд, а доход в пересчёте на одну акцию снизится на 13% до $1,07. На протяжении последних девяти кварталов Intel удавалось превосходить ожидания аналитиков, но этому отчасти способствовал устойчивый рост на полупроводниковые компоненты, подогреваемый пандемией. Ожидается, что в сегменте ПК у Intel пока всё обстоит хорошо, да и серверный сегмент вернётся к росту в последовательном сравнении. Окончательные выводы можно будет делать уже после публикации квартальной отчётности Intel.
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