TSMC локализует для Sony производство датчиков изображений в Японии
Издание Nikkei Asian Review попробовало определиться с планами TSMC по строительству предприятия в Японии. Как сообщают источники, уже в этом квартале TSMC может принять решение об организации в западной части острова Кюсю предприятия, способного с 2023 года обрабатывать по 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно.
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Самым передовым техпроцессом, доступным местным клиентам, станет 28-нм технология, но за счёт своей универсальности она сможет привлечь как производителей автокомпонентов, так и компанию Sony, разрабатывающую датчики изображений для смартфонов и цифровых камер. TSMC даже может сделать Sony своим партнёром, который будет принимать участие в управлении работой японского предприятия. Стороны рассчитывают и на государственные субсидии, поскольку без них перенос производства чипов за пределы Тайваня лишён особого экономического смысла, как не раз заявляло руководство TSMC.
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