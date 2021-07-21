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Blackview представила первый в мире защищённый игровой смартфон BL5000

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В наше время можно легко выбрать игровой или защищённый смартфон. Однако, сложности возникают, как только речь заходит о поиске геймерской модели в прочном корпусе. Первый в мире такой смартфон представила китайская компания Blackview. Новинка называется Blackview BL5000.



В ассортименте производителя есть первый в мире защищённый телефон с поддержкой сетей пятого поколения, дебютная защищённая модель с тепловизором и самый тонкий в мире девайс с защищённом корпусе. Теперь компания может предложить пользователям первый в мире игровой смартфон, заключённый в корпус повышенной прочности.

Blackview BL5000 может похвастаться рядом игровых функций для максимального повышения производительности и обеспечения игрового процесса без зависаний и задержек в популярных проектах вроде Genshin Impact. В новинке установлен 7-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 700. Он имеет частоту до 2,2 ГГц и поддерживает сети пятого поколения. Однокристальная система работает при поддержке 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Вместимость накопителя стандарта UFS 2.2 составляет 128 ГБ.

В смартфоне используется 6,36-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой пикселей 400 точек/дюйм, который занимает 84% лицевой стороны корпуса. Во время активных игровых баталий даже флагманские устройства могут перегреваться. В Blackview BL5000 используется система жидкостного охлаждения с медной трубкой, которая отвечает за рассеивание тепла. Таким образом, смартфон остаётся холодным даже во время напряжённых игровых сессий.

Работает модель под управлением фирменного программного обеспечения Doke OS 2.1, в котором появились новые темы оформления, обои и игровой режим. При активации Game Mode система будет блокировать все уведомления и входящие звонки.

За автономность Blackview BL5000 отвечает аккумуляторная батарею ёмкостью 4980 мА*ч. На полном заряде в режиме игр смартфон может проработать до 8 часов. Полностью восполнить заряд АКБ можно за 80 минут с помощью 30-ваттной быстрой проводной подзарядки. Корпус новинки имеет защищу по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G, как у всех остальных защищённых моделей компании Blackview. Дисплей прикрыт панелью Corning Gorilla Glass пятого поколения.

О мобильной фотографии производитель из Поднебесной тоже не забыл. В смартфоне установлена основная камера с разрешением 12 Мп на базе датчика изображения Sony IMX362. Матрица имеет оптический формат 1/2,55 дюйма и пиксели размером 1,4 мкм. Объектив с шестью линзами обладает светосилой f/1,75. Также есть ночной режим, поддержка ИИ, HDR, подводная съёмка и фазовая автофокусировка Dual Pixel.



Для съёмки пейзажей и объектов архитектуры предусмотрен ультра-широкоугольный 16-мегапиксельный модуль с углом захвата 125 градусов. Любители селфи в Blackview BL5000 получают 16-мегапиксельную фронтальную камеру на базе матрицы Samsung S5K3P9SP.

Стоимость и дата старта продаж смартфона пока что не уточняются. Ожидается, что Blackview BL5000 станет самым дешёвым в мире игровым телефоном.
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