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ASML по итогам года рассчитывает увеличить выручку на 35%

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Ведущим производителем литографических сканеров в мире остаётся холдинг ASML из Нидерландов, и на фоне ажиотажного спроса на полупроводниковые компоненты его выручка в этом году растёт уверенными темпами. Например, чистая прибыль ASML во втором квартале, как отмечает Reuters со ссылкой на отчётность компании, выросла на 38% до 1,02 млрд евро, а по итогам всего 2021 года выручка ASML может вырасти на 35%.

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Источник изображения: Reuters

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Выручка от реализации литографических систем во втором квартале увеличилась до 8,3 млрд евро, а портфель заказов вырос на 75% в последовательном сравнении. Оборудование для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением, которое используется в рамках передовых техпроцессов, принесло ASML во втором квартале 4,9 млрд евро выручки. Даже программное обеспечение для модернизации старого оборудования клиенты ASML стали приобретать куда охотнее, что позволило поднять норму прибыли компании до 50,9%.

По мнению руководства компании, все производители полупроводниковых компонентов в мире сейчас сообща способны выручить до $500 млрд в год. К концу десятилетия оборот этого рынка удвоится до триллиона долларов США. Капитализация самой ASML достигла рекордных 240 млрд евро, компания объявила о новой программе выкупа собственных акций на общую сумму 9 млрд евро, которая завершится к концу 2022 года. В географическом выражении основными клиентам компании являются Тайвань и Южная Корея, а вот США довольствуется четвёртым местом, уступая Китаю даже после введения санкций против него.

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Теги

аналитика финансы литографическое производство полупроводники asml
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