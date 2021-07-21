Как мы отмечали изначально, версия с синхронным анонсом Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 считается менее вероятной, поэтому в поддержку такого сценария недавно высказался блогер Coreteks, обладающий достаточным послужным списком, чтобы относиться к распространяемой им информации с доверием.

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Источник изображения: Twitter, Coreteks

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По его словам, Radeon RX 6600 не выйдет в августе, как настаивает ресурс Fudzilla, а задержится до сентября или даже октября. Зато к концу года будет представлен самый младший графический процессор семейства – Navi 24, о характеристиках которого пока ничего не известно.