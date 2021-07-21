Некоторые источники выразили озабоченность снижением спроса на ноутбуки во втором квартале, но оптимисты придерживаются мысли о том, что падение со стороны образовательного сегмента и частных клиентов будет компенсировано ростом спроса со стороны корпоративных пользователей, которые по мере вакцинации населения планеты стали чаще появляться в офисах.

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Как отмечает сайт DigiTimes, контрактные производители ноутбуков не видят какого-то особого снижения спроса на свои услуги. Клиенты, по их словам, перешли на заключение долгосрочных контрактов, и уже сейчас ODM обеспечены заказами до начала следующего года включительно.

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Источник изображения: DigiTimes

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Цель заключения более длительных контрактов – постараться стабилизировать поставки готовой продукции, поскольку дефицит компонентов нарушил их ритмичность. Возможно, и ценовые условия в этих контрактах более комфортны для заказчиков, поэтому они заключаются на более длительный срок.